У Канаді зазнав аварії літак, на борту якого перебувало десять людей: триває рятувальна операція

Про це пише CBC News.

Зазначається, що інцидент стався 27 грудня приблизно за 300 км на північний схід від адміністративного центру канадських Північно-Західних Територій, міста Єллоунайф.

Для порятунку людей було залучено військових рятувальників, які дісталися постраждалих на парашутах лише пізно ввечері через сильні пориви вітру.

"Вони змогли оцінити стан 10 потерпілих. Шестеро зазнали легких травм, а двоє – середньої важкості й важкі, але їх стан покращується", - йдеться у матеріалі.

Поруч із місцем катастрофи розташована алмазна копальня, з якої до потерпілих також змогли доїхати місцеві медики на снігоходах.

Через складні погодні умови евакуація постраждалих наразі неможлива, тож вони очікують припинення завірюхи в спеціально встановлених наметах з опаленням. Військові сподіваються, що зможуть приземлитися на посадковій смузі копальні для проведення евакуації уже найближчим часом.

Як зазначає видання CTVNews, об’єднаний рятувальний координаційний центр Трентон повідомив, що працює з Air Tindi над планом порятунку, який включає підготовку гелікоптерів з медичними бригадами для вильоту до місця аварії сьогодні вранці перед транспортуванням групи в Єллоунайф.

Air Tindi спеціалізується на польотах у віддалені райони Півночі та працює з 1988 року. Її флот включає шість літаків Twin Otter та декілька інших літаків різних моделей. Компанія виконує щоденні регулярні рейси, послуги санітарної авіації та чартерні рейси, які обслуговують туристів або потреби людей, які працюють у гірничій промисловості та уряді.