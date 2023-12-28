Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки

У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки

28 грудня, 2023 четвер
05:20
Світ світ Росія транспорт авіаційний інцидент

Пасажирський літак сів на замерзлу річку у Якутії. Пілоти пропустили злітно-посадкову смугу в аеропорту Зирянка

Про це повідомляє телеграм-канал База.

Борт Ан-24 "Полярних авіаліній" виконував рейс за маршрутом Якутськ - Зирянка - Середньоколимськ. При заході на посадку в селищі Зирянка пілоти не побачили смуги і сіли на замерзлу річку.

Загалом у літаку перебувало 34 особи - 30 пасажирів та 4 члени екіпажу. Постраждалих немає.

  • Нагадаємо, у вересні у РФ пасажирський літак з 170 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в полі з кукурудзою.
Росія
транспорт
аеропорти
Читайте також:
полонені окупанти
26 грудня, 2023 вiвторок
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Через удар по "Новочеркаську" у Феодосії 23 моряки отримали поранення, один загинув, - росЗМІ
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
06:41
Бої тривають
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
06:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Складають нові списки": Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей
06:15
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту
06:05
світ Австрія зброя
Помер творець пістолета Glock Гастон Глок
05:35
Кримський міст
Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
04:52
Дональд Туск
Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
04:24
Оновлено
обстріл, ППО
Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
04:10
Австрія
Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
03:42
ЄС Єврокомісія Франція
У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
03:14
на фото: зсув ґрунту
У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
01:22
Папа Франциск
"Молімося за мученицьку Україну та за народи Палестини й Ізраїлю", - Папа Франциск
00:54
Мая Санду
Путін хоче використати молдаван, як гарматне м'ясо для війни в Україні, - Санду
00:26
Валерій Залужний
Залужний захистив дисертацію та став доктором філософії
2023, середа
27 грудня
23:58
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик забив, а "Челсі" переміг "Кристал Пелес" в АПЛ
23:50
Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ
23:34
метро
У метрополітені Києва є щонайменше 7 проблемних ділянок, - депутат Київради Вітренко
23:29
фейк
"Німці підтримують екстрадицію українських біженців": росіяни поширюють фейкове опитування
23:06
Керченський міст
У колоніях РФ перебувають 150 політв'язнів з Криму
23:00
Франція
Франція дзеркально відповіла Азербайджану і висилає дипломатів
23:00
Ексклюзив
мобілізація
"Метод батога є, а пряника чомусь немає": генерал-майор Кривонос про мобілізаційний законопроєкт
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:17
Дмитро Лубінець, омбудсман
Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
21:59
Ексклюзив
Денис Шмигаль
Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос
21:43
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
21:29
Вадим Новинський
"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського
21:28
Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV