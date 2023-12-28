У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки

Про це повідомляє телеграм-канал База.

Борт Ан-24 "Полярних авіаліній" виконував рейс за маршрутом Якутськ - Зирянка - Середньоколимськ. При заході на посадку в селищі Зирянка пілоти не побачили смуги і сіли на замерзлу річку.

Загалом у літаку перебувало 34 особи - 30 пасажирів та 4 члени екіпажу. Постраждалих немає.