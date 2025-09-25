Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках
Про це повідомляє Le Monde.
У четвер, 25 вересня, Паризький суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у злочинній змові за ймовірне незаконне фінансування його передвиборчої кампанії коштами лівійського диктатора Муаммара Каддафі у 2007 році.
Суд постановив, що Саркозі має бути взятий під варту пізніше, а прокурорам надали один місяць, щоб повідомити колишнього главу Франції, коли його слід ув'язнити. Навіть якщо Саркозі оскаржить вирок, цей захід залишиться незмінним.
За іншими пунктами звинувачення в рамках цієї ж справи – розкрадання державних коштів, пасивної корупції та порушення фінансування виборчої кампанії, Саркозі визнали невинним.
70-річний Саркозі протягом усього процесу заперечував звинувачення. Він був президентом Франції з 2007 до 2012 року. У 2011 році він був одним із найактивніших прихильників військової інтервенції в Лівії, де розпочалося повстання проти Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям покращити позиції, режим Каддафі було повалено, а його самого вбили.
Саркозі засудив рішення суду та заявив, що подасть апеляцію.
"Ця несправедливість – скандал", – сказав він. Саркозі додав, що якщо опиниться за ґратами, то зробить це "з високо піднятою головою".
Двох колишніх близьких помічників також було засуджено. Його колишнього помічника Клода Геана визнали винним у пасивній корупції та фальсифікації, а колишнього міністра Бріса Ортефе — винним у злочинній змові. Еріка Верта, скарбника виборчої кампанії Саркозі у 2007 році, було виправдано.
Головний суддя під час багатогодинного зачитування довгого вироку заявив, що Саркозі дозволив своїм близьким соратникам зв'язатися з лівійською владою, "щоб отримати або спробувати отримати фінансову підтримку в Лівії з метою забезпечення фінансування виборчої кампанії".
Але суд також заявив, що не може з упевненістю визначити, чи лівійські гроші зрештою фінансували кампанію Саркозі. Проте, згідно з французьким законодавством, корупційна схема все ще може бути злочином, навіть якщо гроші не були сплачені або їх не можна довести, пояснив суд.
