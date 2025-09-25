Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі

Експрезидента Франції Саркозі засудили до 5 років тюрми у справі про фінансування його виборчої кампанії урядом Каддафі

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2025 четвер
16:12
Світ Ніколя Саркозі

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у справі про фінансування його виборчої кампанії лівійським урядом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках

Зміст

Про це повідомляє Le Monde.

У четвер, 25 вересня, Паризький суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у злочинній змові за ймовірне незаконне фінансування його передвиборчої кампанії коштами лівійського диктатора Муаммара Каддафі у 2007 році.

Суд постановив, що Саркозі має бути взятий під варту пізніше, а прокурорам надали один місяць, щоб повідомити колишнього главу Франції, коли його слід ув'язнити. Навіть якщо Саркозі оскаржить вирок, цей захід залишиться незмінним.

За іншими пунктами звинувачення в рамках цієї ж справи – розкрадання державних коштів, пасивної корупції та порушення фінансування виборчої кампанії, Саркозі визнали невинним.

70-річний Саркозі протягом усього процесу заперечував звинувачення. Він був президентом Франції з 2007 до 2012 року. У 2011 році він був одним із найактивніших прихильників військової інтервенції в Лівії, де розпочалося повстання проти Каддафі. Іноземні бомбардування допомогли повстанцям покращити позиції, режим Каддафі було повалено, а його самого вбили.

Саркозі засудив рішення суду та заявив, що подасть апеляцію.

"Ця несправедливість – скандал", – сказав він. Саркозі додав, що якщо опиниться за ґратами, то зробить це "з високо піднятою головою".

Двох колишніх близьких помічників також було засуджено. Його колишнього помічника Клода Геана визнали винним у пасивній корупції та фальсифікації, а колишнього міністра Бріса Ортефе — винним у злочинній змові. Еріка Верта, скарбника виборчої кампанії Саркозі у 2007 році, було виправдано.

Головний суддя під час багатогодинного зачитування довгого вироку заявив, що Саркозі дозволив своїм близьким соратникам зв'язатися з лівійською владою, "щоб отримати або спробувати отримати фінансову підтримку в Лівії з метою забезпечення фінансування виборчої кампанії".

Але суд також заявив, що не може з упевненістю визначити, чи лівійські гроші зрештою фінансували кампанію Саркозі. Проте, згідно з французьким законодавством, корупційна схема все ще може бути злочином, навіть якщо гроші не були сплачені або їх не можна довести, пояснив суд.
 

Теги:
Новини
Кримінал
Франція
Лівія
Читайте також:
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
вибух, ракетна атака
Автор Марія Науменко
24 вересня, 2025 середа
РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ
Валерій Залужний
Автор Дар'я Куркіна
24 вересня, 2025 середа
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
Київ
+13.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
16:58
Оприлюднили довгі списки Книги року BBC-2025, серед номінантів - Наталка Діденко
16:44
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 80 боїв, українські захисник відбили 28 російських атак на Покровському напрямку
16:34
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія просить США дозволити імпорт іранської нафти, щоб обмежити торгівлю з Росією, - Bloomberg
16:33
рублі
Такі рішення означають, що в них є серйозні проблеми: економіст про анонсоване у Росії підвищення ПДВ
16:20
Ексклюзив
МВФ
"Це війна на виснаження і потреби зовсім інші", – експерт про те, чому розпочались переговори про нову програму МВФ, якщо чинна розрахована до 2027
16:13
Оновлено
У Чернігові пролунали вибухи: під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури
16:03
OPINION
The Economist робить висновки про рівень української влади
15:44
Анонс
Український Жіночий Конгрес
Сміливість бути собою: у Києві в жовтні пройде Український Жіночий Конгрес
15:29
Юлія Свириденко
Кабмін працює над захистом основних доріг-артерій антидроновими сітками
15:24
Партнерський матеріал
Екохутро
Мода в гармонії з природою: обирайте екологічне хутро
15:03
Огляд
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Китайські експерти з дронів працювали з російським виробником зброї, що перебуває під санкціями, - Reuters
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV