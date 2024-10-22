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Експрезидента Перу засудили на 20 років за хабар

Світлана Кравченко
22 жовтня, 2024 вiвторок
07:57
Світ Новини Львова

У Перу засудили колишнього президента країни Алехандро Толедо на 20 років і 6 місяців ув'язнення у справі, пов'язаній з бразильським будівельним гігантом Odebrecht - компанія витратила мільйони доларів на хабарі чиновникам та іншим особам у всій Латинській Америці

Зміст

Про це пише АР.

Як зазначається Толедо звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 35 млн доларів від Odebrecht в обмін на дозвіл на будівництво шосе, що сполучає Бразилію з півднем Перу. Суд у Лімі виніс вирок після багатьох років юридичних суперечок, включаючи суперечку про те, чи можливо Толедо, який керував Перу з 2001 по 2006 рік, екстрадувати зі США.

Компанія Odebrecht, яка побудувала деякі з найважливіших інфраструктурних проєктів у Латинській Америці, зізналася владі США у 2016 році у купівлі державних контрактів у всьому регіоні за щедрі хабарі. 

Розслідування міністерства юстиції США спричинило перевірки у кількох країнах, включаючи Мексику, Гватемалу та Еквадор.

Водночас Толедо відкинув звинувачення. Його адвокат Роберто Сіу заявив журналістам після слухання, що вони подадуть апеляцію на вирок.

Прокурор Хосе Домінго Перес після слухань назвав вирок "історичним" і сказав, що він показує перуанцям, що "злочини та корупція караються".

  • Крім того, 21 жовтня колишнього президента Албанії та лідера лівої Партії свободи Іліра Мету заарештували за звинуваченням у відмиванні грошей.
Теги:
Новини
Кримінал
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