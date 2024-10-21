Експрезидента Албанії Мету заарештували за підозрою у відмиванні грошей

Про це пише Express.

Зазначається, що арешт здійснили на в’їзді у Тирану на підставі ордера на арешт спеціального суду за запитом Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK).

Мету заарештували, коли він був за кермом авто.

Видання додає, що експрезидент Албанії перебуває під слідством протягом кількох місяців за звинуваченнями, пов’язаними з лобістським контрактом у США та підозрою у відмиванні грошей.

Підозри щодо нього також включають звинувачення в незаконних витратах, включно з косметичними втручаннями за кордоном членами його сім'ї.

Генеральний секретар Партії свободи Теді Блуші назвав арешт Мети "злочинним викраденням".

Раніше Мета був на посаді прем'єр-міністра Албанії, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках.

Також зазначається, що відносини Мети зі спецпрокуратурою SPAK є напруженими, адже експрезидент раніше мав публічну сутичку з головою SPAK Алтіном Думаном. Він звинувачував структуру в політичних маніпуляціях і виконанні наказів чинного прем'єр-міністра Еді Рами.