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Євросоюз розпочав з Албанією переговори про членство в блоці

Дар'я Куркіна
15 жовтня, 2024 вiвторок
15:32
Світ Албанія

У Люксембурзі 15 жовтня відбулося друге засідання Конференції щодо вступу Албанії до Європейського Союзу на рівні міністрів, що є початком фактичних переговорів про членство країни в блоці

Зміст

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначено, що на зустрічі відкрили переговори з Албанією стосовно Кластеру 1: Основи, які охоплюють такі сфери й розділи переговорів:

  • функціонування демократичних інститутів;
  • реформа державного управління;
  • розділ 23 – Судова влада та фундаментальні права;
  • розділ 24 – Юстиція, свобода та безпека;
  • економічні критерії;
  • розділ 5 – Державні закупівлі;
  • розділ 18 – Статистика;
  • розділ 32 – Фінансовий контроль.

Делегацію ЄС очолював міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто від імені головування його країни в Раді Європейського Союзу за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Албанську делегацію представляв премʼєр-міністр держави Еді Рама.

За словами Сіярто, Албанія демонструє хороші результати стосовно вступу до блоку.

"Албанія добре працює в процесі вступу, і з відкриттям перших, фундаментальних глав на переговорах про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях з розширення. Одним з ключових пріоритетів угорського головування є сприяння розширенню ЄС, оскільки Європейський Союз потребує оновленого імпульсу, свіжої енергії та нових перспектив, які можуть забезпечити Західні Балкани. Я з нетерпінням чекаю подальшого прогресу Албанії на шляху до членства в ЄС", - сказав він.

  • У грудні минулого року стало відомо, що уряд Албанії вирішив використати ChatGPT для перекладу документації ЄС на албанську мову, що має посприяти швидшій євроінтеграції країни.
     
Теги:
ЄС
Європа
Рада Європи
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