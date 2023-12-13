Албанія використає ChatGPT для прискорення адаптації національного законодавства до європейського

Уряд підписав відповідну угоду про співпрацю з виконавчою директоркою батьківської компанії OpenAI Мірою Мураті, передає Euractiv.

Інструмент планують використати для того, щоб перекладати необхідні документи албанською, робити детальний огляд, де саме і як потрібно змінити національне законодавство. Також за допомогою ChatGPT хочуть робити аналіз впливу цих змін у межах країни, що зазвичай потребує тривалої роботи багатьох експертів.

Прем’єр Албанії Еді Рама заявив, що таке технологічне рішення дасть змогу відмовитися від "армії перекладачів та батальйону юристів, що коштує мільйони євро" і прискорити процес.

Прем'єр також розповів, що Мураті спершу сприйняла його пропозицію співпраці як жарт, але потім погодилася, і між компанією та Нацагентством з питань інформаційного суспільства AKSHI створили спільну робочу групу.

Еді Рама заявив, що презентує цей проєкт на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Албанія має статус країни-кандидата на вступ до ЄС з 2014 року.

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.