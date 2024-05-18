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Ексвагнерівець, який воював в Україні, напав на 12-річну дитину у Волгограді, - ЗМІ

18 травня, 2024 субота
20:29
Світ Колишній вагнерівець
Зміст

У суботу, 18 травня, стало відомо, що у Волгограді колишній вагнерівець намагався задушити 12-річну дитину

Про це повідомляє російське медіа Baza.

Шестикласниця поверталася зі школи й зайшла до подруги. У підʼїзді на неї накинувся чоловік. Він наказав дівчині мовчати та почав її душити. 12-річна дитина вже почала задихатись, але відчинились двері ліфта і злочинець різко вибіг з будинку.

Пізніше того ж дня російська поліція затримала чоловіка. Ним виявився 45-річний Олександр, який визнав свою провину. Тепер на нього чекає суд.

За інформацією джерела, Олександр у своїх соцмережах поширював фото в екіпіруванні ПВК Вагнера. Також хизувався медалями й нагородами "за взяття" Соледара та Бахмута.

  • Наприкінці березня колишній вагнерівець В'ячеслав Дупленко, якого помилував російський диктатор Володимир Путін, скоїв новий злочин.
Теги:
Росія
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Бахмут
Вагнергейт
Соледар
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