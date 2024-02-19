Еквадор передумав відправляти Україні стару військову техніку РФ
Еквадор не передаватиме Україні або будь-якій іншій державі, яка бере участь у збройному конфлікті, військову техніку
Про це заявила міністерка закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд, передає El Universo.
За її словами, вказівку не постачати військову техніку країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту, надав особисто президент країни.
"Існує чітка вказівка президента Республіки Еквадор про те, що країна не надсилатиме жодних військових матеріалів у країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - сказала Зоммерфельд.
Водночас очільниця МЗС додала, що як член Ради безпеки ООН Еквадор має сприяти розв'язанню збройних конфліктів, поважаючи міжнародне право.
"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей", - пояснила вона.
- 9 лютого Держдеп США заявив, що Еквадор зважується передавати свою стару російську військову техніку до Сполучених Штатів, щоб відправити Україні, в обмін на американську техніку.
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