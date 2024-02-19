Еквадор передумав відправляти Україні стару військову техніку РФ

Про це заявила міністерка закордонних справ Еквадору Габріела Зоммерфельд, передає El Universo.

За її словами, вказівку не постачати військову техніку країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту, надав особисто президент країни.

"Існує чітка вказівка ​​президента Республіки Еквадор про те, що країна не надсилатиме жодних військових матеріалів у країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - сказала Зоммерфельд.

Водночас очільниця МЗС додала, що як член Ради безпеки ООН Еквадор має сприяти розв'язанню збройних конфліктів, поважаючи міжнародне право.

"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей", - пояснила вона.