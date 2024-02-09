Еквадор розглядає передачу Україні старої російської військової техніки в обмін на американську, - Держдеп США

Про це повідомляє Yonhap.

"Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання. Це угода, спрямована на передачу обладнання українському уряду, який бореться проти російського вторгнення на свою територію", - сказав помічник держсекретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван в ефірі місцевого телебачення.

Минулого місяця президент Еквадору Даніель Нобоа заявляв, що Кіто погодився обміняти російську військову техніку, яка стала "металобрухтом", на нову зброю США вартістю близько $200 млн.

Еквадор розглядає відправлення до США 6 російських військових вертольотів, ракетні системи залпового вогню великої дальності та системи ППО, які, за даними місцевих ЗМІ, датуються 1990-ми роками.

В обмін на це Еквадор хоче отримати сучасну зброю, щоб протистояти потужним наркоторгівельним бандам, які тримають країну в напрузі.

"Ми припускаємо, що таке необачне рішення було прийнято еквадорською стороною під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін", - заявила минулого тижня прессекретарка Росії Марія Захарова, додавши, що за контрактом Кіто зобов’язаний "не передавати це обладнання третій стороні" без згоди Росії.

"Якби це був "металобрухт", навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні транспортні засоби значної вартості", – сказала вона.