Кулеба закликав Еквадор приєднатися до української Формули миру
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Еквадор приєднатися до Формули миру президента Володимира Зеленського
Про це він написав у Twitter (X).
Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Габріелою Зоммерфельд та подякував за засудження Еквадором війни РФ проти України та солідарність з українським народом.
"Я запросив Еквадор приєднатися до формули миру президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України", - повідомив міністр.
Міністри досліджували шляхи подальшого зміцнення співпраці та збільшення торгівлі.
- 25 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар - говорили про Формулу миру, безпекові гарантії та гуманітарну співпрацю.
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