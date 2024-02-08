Кулеба закликав Еквадор приєднатися до української Формули миру

Про це він написав у Twitter (X).

Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Габріелою Зоммерфельд та подякував за засудження Еквадором війни РФ проти України та солідарність з українським народом.

"Я запросив Еквадор приєднатися до формули миру президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України", - повідомив міністр.

Міністри досліджували шляхи подальшого зміцнення співпраці та збільшення торгівлі.