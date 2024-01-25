Формула миру та безпекові гарантії: Зеленський поговорив з президенткою Словенії Мусар
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар - говорили про Формулу миру, безпекові гарантії та гуманітарну співпрацю
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
У повідомленні йдеться, що співрозмовники обговорили співпрацю в межах Української формули миру. Володимир Зеленський подякував за участь словенського представника в 4-й зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі. Він запросив Словенію бути й серед учасників першого Глобального саміту миру, підготовка до якого розпочалась у Швейцарії.
Президент України також відзначив приєднання Словенії до Спільної декларації країн G7, погодженої на саміті НАТО у Вільнюсі. Співрозмовники обговорили початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації.
Окрім цього Володимир Зеленський поінформував Наташу Пірц Мусар про ситуацію на полі бою та окреслив актуальні оборонні потреби України. Окремо Президент подякував за попередню оборонну та гуманітарну підтримку нашої країни.
Глава Української держави також відзначив участь Словенії у створенні реабілітаційних центрів у Харкові та Житомирській області й у реконструкції лікарні в Ізюмі на Харківщині.
Про результати розмови Зеленський також розповів у вечірньому зверненні.
"Ми обговорили нашу взаємодію на всіх рівнях. Звичайно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про характер наших потреб зараз. Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність", - йдеться у зверненні.
- На початку грудня Словенія ухвалила рішення виділити Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування. Кошти були надані ще минулого року на безповоротній основі.
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