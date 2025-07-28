Єменські хусити пригрозили атакувати будь-які судна, що належать компаніям, які ведуть бізнес з портами Ізраїлю
У неділю, 27 липня, єменські хусити пригрозили новою хвилею атак на морське судноплавство — цього разу під загрозою опинилися всі кораблі, що належать компаніям, які співпрацюють із портами Ізраїлю
Про це пише Reuters.
Це нова фаза конфлікту, яка, за словами хуситів, є четвертою у їхній кампанії солідарності з палестинцями.
У телевізійному зверненні військовий речник хуситів попередив, що атаки відбуватимуться незалежно від кінцевого пункту призначення судна, якщо компанії-власники проігнорують їхні застереження.
"Збройні сили Ємену закликають усі країни, якщо вони хочуть уникнути ескалації, чинити тиск на ворога, щоб він припинив агресію і зняв блокаду сектора Газа", - додав він.
Ця заява є продовженням серії атак, які хусити, підтримувані Іраном, здійснюють на судна в Червоному морі з початку війни Ізраїлю в Газі у жовтні 2023 року.
- 21 липня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по військових об'єктах хуситів, розташованих у стратегічно важливому порту Худайда на узбережжі Ємену.
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