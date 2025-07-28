Єменські хусити пригрозили атакувати будь-які судна, що належать компаніям, які ведуть бізнес з портами Ізраїлю

Про це пише Reuters.

Це нова фаза конфлікту, яка, за словами хуситів, є четвертою у їхній кампанії солідарності з палестинцями.

У телевізійному зверненні військовий речник хуситів попередив, що атаки відбуватимуться незалежно від кінцевого пункту призначення судна, якщо компанії-власники проігнорують їхні застереження.

"Збройні сили Ємену закликають усі країни, якщо вони хочуть уникнути ескалації, чинити тиск на ворога, щоб він припинив агресію і зняв блокаду сектора Газа", - додав він.

Ця заява є продовженням серії атак, які хусити, підтримувані Іраном, здійснюють на судна в Червоному морі з початку війни Ізраїлю в Газі у жовтні 2023 року.