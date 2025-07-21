Ізраїль завдав удару по порту хуситів у Ємені

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

За даними ізраїльської армії, у результаті атаки було знищено низку цілей, які використовувалися для військових операцій проти Ізраїлю та його союзників.

Серед уражених цілей – інженерні машини, які використовувалися для відновлення інфраструктури порту, контейнери з паливом, військові кораблі, а також судна в морській зоні, прилеглій до порту, і додаткова терористична інфраструктура.

За інформацією ЦАХАЛу, порт, зокрема, використовувався для транспортування озброєння від іранського режиму, яке згодом використовувалося хуситами для здійснення нападів на Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю також наголосила, що хусити відновлювали у порту елементи військової інфраструктури, і тому "було завдано удару по компонентах, що використовувалися для просування цих зусиль".

"Терористичний режим хуситів використовує морську зону для застосування сили та здійснення терористичних атак проти пропливаючих суден та світової морської торгівлі. Удари по цілях демонструють, як терористичний режим хуситів використовує цивільну інфраструктуру для військових та терористичних цілей, - додали в ЦАХАЛі. - Армія оборони Ізраїлю буде рішуче діяти проти повторюваних атак терористичного режиму хуситів проти ізраїльських цивільних осіб і залишається рішучою продовжувати діяти проти будь-якої загрози цивільним особам Держави Ізраїль, де б це не було необхідно".