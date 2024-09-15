Єменські хусити випустили ракету по центральній частині Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters.

Незадовго до влучання ракети близько 6:35 ранку за місцевим часом (05:35 за Київським часом) у Тель-Авіві та по всій центральній частині Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги.

"Після сирен, які нещодавно пролунали в центральній частині Ізраїлю, було виявлено ракету класу "земля - земля", яка перетинала центральну частину Ізраїлю зі сходу і впала на відкритій місцевості. Постраждалих немає", - заявили у ЦАХАЛі.

Згідно із заявою заступника голови пресслужби хуситів Насруддіна Амера, єменська ракета досягла Ізраїлю після того, як "20 ракет не змогли її перехопити". Він назвав це "початком".

В заяві угруповання йдеться, що його військовий речник незабаром надасть подробиці про "якісну операцію, яка була спрямована в глибину сіоністського угруповання".

За даними The Times of Israel, ракета впала на відкриту ділянку в лісі Бен-Шемен, спричинивши пожежу поблизу Кфар-Деніела, за кілька кілометрів на південний схід від аеропорту імені Бен-Гуріона.

Крім того, було зафіксовано осколкові пошкодження на залізничній станції на околиці Модіна, приблизно за 25 км на схід від Тель-Авіва.

Військове командування вирішило провести розслідування, щоб з'ясувати, чому ракета не була перехоплена до того, як вона досягла повітряного простору Ізраїлю, і чи була вона перехоплена - повністю або частково.

У поліції заявили, що вони ведуть пошуки можливих осколків, які могли впасти в районах на схід від Тель-Авіва.

За словами рятувальної служби "Маген Давид Адом", 9 людей отримали незначні поранення.