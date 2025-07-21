Ердоган заявив про готовність Туреччини стати членом ЄС

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає TRT Haber.

За його словами, Туреччина повністю зберігає свою мету стати повноправним членом ЄС і очікує від блоку стратегічного підходу.

Офіційна Анкара закликає країни ЄС будувати відносини на засадах справедливості та рівності, уникаючи подвійних стандартів. Влада переконана, що в умовах кризи та розбіжностей усередині ЄС Брюсселю потрібен динамічний і орієнтований на розв'язання проблем партнер, яким, на думку Ердогана, є Туреччина.

"Політичні бар'єри проти Туреччини мають бути терміново усунені... Ми готові до повноправного членства. ЄС має зрозуміти, що Туреччина — це останній поворот перед мостом, тобто останній шанс для нового етапу в європейській інтеграції", — сказав політик.

Нагадаємо, що Туреччина – кандидат у члени Євросоюзу з 1999 року.