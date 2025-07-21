Ердоган заявив про готовність Туреччини стати членом ЄС
Туреччина закликає Європейський Союз негайно зняти політичні бар’єри, що стоять на її шляху до членства, та відновити переговори про вступ без жодних зволікань
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає TRT Haber.
За його словами, Туреччина повністю зберігає свою мету стати повноправним членом ЄС і очікує від блоку стратегічного підходу.
Офіційна Анкара закликає країни ЄС будувати відносини на засадах справедливості та рівності, уникаючи подвійних стандартів. Влада переконана, що в умовах кризи та розбіжностей усередині ЄС Брюсселю потрібен динамічний і орієнтований на розв'язання проблем партнер, яким, на думку Ердогана, є Туреччина.
"Політичні бар'єри проти Туреччини мають бути терміново усунені... Ми готові до повноправного членства. ЄС має зрозуміти, що Туреччина — це останній поворот перед мостом, тобто останній шанс для нового етапу в європейській інтеграції", — сказав політик.
Нагадаємо, що Туреччина – кандидат у члени Євросоюзу з 1999 року.
- У квітні єврокомісарка Кос казала, що до кінця 2026 року членом ЄС може стати Чорногорія, а 2027-го – Албанія.
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