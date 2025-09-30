Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ ЄС готується пришвидшити вступ України та Молдови, обходячи вето Угорщини, - FT

ЄС готується пришвидшити вступ України та Молдови, обходячи вето Угорщини, - FT

Адріана Муллаянова
30 вересня, 2025 вiвторок
16:50
Світ

Європейський Союз готується розпочати технічні кроки для приєднання України та Молдови до блоку, незважаючи на постійне блокування Угорщиною просування переговорів про членство

Зміст

Про це пише Financial Times.

За словами чиновників, Європейська комісія запропонувала скоригувати власні правила, щоб обійти вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, розпочавши технічну роботу в кількох "кластерах" навіть за відсутності офіційного рішення про початок переговорів у цих сферах. Це дозволить Києву та Кишиневу просувати реформи, узгоджувати нормативно-правову базу та готуватися інституційно. Як тільки Угорщина зніме своє вето, формальності можна буде пришвидшити.

Віцепрем'єр України з питань євроінтеграції Тарас Качка зазначив, що Київ сподівається переконати Будапешт дозволити продовження переговорів, враховуючи, що остаточне рішення про вступ країни до блоку все ще вимагає одностайності та є "глибоким політичним питанням". 

"Але тим часом у нас є, і ми дуже цінуємо, що маємо, пропозиція від інституцій ЄС та інших держав-членів розпочати технічну роботу над кластерами", – сказав Качка.

Качка заявив, що сподівається переконати Будапешт "скоригувати" свою позицію з "поваги", але визнав, що він "насправді більш оптимістичний, ніж багато людей".

Молдова також підтримує роботу над технічними "кластерами" без офіційного відкриття та закриття переговорних розділів.

Президент Європейської ради Антоніо Коста пропонує змінити правила переговорного процесу, щоб кластери могли відкриватися більшістю країн ЄС, але ця ініціатива потребує одностайної підтримки всіх членів, включно з Угорщиною, і поки що малоймовірна. Чиновники відзначають, що остаточне закриття розділів усе одно вимагатиме одностайності, а відтак компроміс та пошук обхідних шляхів залишаються складним політичним завданням.

"Він розмовляв з багатьма лідерами, і не секрет, що він намагається це зробити. Але немає жодних гарантій", – сказав один з офіційних осіб, які брали участь у переговорах Кости. "Очевидно, що нам потрібна одностайність, щоб хоча б змінити рамки переговорів... він добре усвідомлює, що це складне завдання".

  • 29 вересня Європейська комісія розглядає можливість змінити правила вступу в ЄС, оскільки Угорщина блокує просування цього процесу для України.

 

