У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України

Про це заявив речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє, передає Суспільне.

Він наголосив: Київ відповідає критеріям членства у блоці, але не просувається в цьому без обʼєктивних причин. За його словами, таким чином "під загрозою опиняється довіра до всього процесу розширення".

"Якщо ми зробимо більший акцент на кваліфікованій більшості, коли йдеться про вступ до ЄС, то Комісія у своєму повідомленні про перегляд політики розширення, опублікованому минулого року, заявила, що відповідно до висновків Європейської Ради та заклику до прискорення процесу вступу, сам процес розширення може бути переглянутий", – додав Мерсьє.

Речник також підкреслив, що можливість надання Раді ЄС повноважень приймати рішення кваліфікованою більшістю голосів може стосуватися лише проміжних етапів процесу розширення.

Водночас завершення переговорного розділу має і надалі прийматися одностайно всіма членами ЄС.

"Але ми розпочали обговорення і заявили, що можемо розглянути це питання, але, повторюю, остаточне рішення є прерогативою держав-членів", – сказав він.