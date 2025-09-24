Ми не маємо ставити собі шлагбаум: керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Нагорняк про темп реформ і позицію Угорщини

Про це сказав керівник напряму інтеграції з ЄС EasyBusiness Іван Нагорняк у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"На мою думку, ми рухаємося до членства в ЄС хорошим темпом - навіть швидше, ніж я очікував. Перед нами стоїть політичне питання відкриття першого кластеру, і від того, чи вдасться це зробити до кінця року, залежатиме подальша динаміка процесу.

Якщо Угорщина продовжить блокування, відбуватимуться так звані технічні консультації між Україною та Єврокомісією щодо переговорних розділів. Це будуть фактичні переговори, хоча й без офіційного старту", - зазначив Нагорняк.

За словами керівника напряму інтеграції з ЄС "EasyBusiness", Україні важливо оцінити обсяг домашньої роботи. У 2023 році ми провели селфскринінг - уряд проаналізував акти ЄС і визначив, де ми стоїмо з адаптацією. Завдяки Угоді про асоціацію в деяких секторах маємо прогрес, але попереду масштабна трансформація - і законодавча, і секторальна.

"При цьому не варто все зводити до позиції Угорщини. Ми ще не на фініші. Інша справа - якби залишалося лише закрити останній розділ, а Угорщина блокувала б цей крок. Але зараз ще багато роботи", - наголосив Нагорняк.

Керівник напряму інтеграції з ЄС "EasyBusiness" також додав, що велике значення має політична воля всередині країни. Відкриття першого кластеру спростило б імплементацію законодавства ЄС, дало б поштовх парламенту та уряду. Але навіть без цього ми не маємо права знижувати темп.

"Не можна ставити перед собою умовний шлагбаум і казати: "От Угорщина блокує відкриття кластеру - значить, ми теж нічого не робимо". Це хибна логіка. Ми повинні бути готові на 100%, навіть на 120%, щойно відкриється політичне вікно можливостей. Я впевнений, такий момент настане. І ми маємо бути готові не лише відкривати, а й одразу закривати переговорні кластери й розділи.

Це - непросте завдання, справжній тест на те, наскільки ми серйозно прагнемо до Європейського Союзу", - резюмував Нагорняк.

Найвищий рівень підтримки євроінтеграції демонструють жителі Києва, західних та північних областей. Переважно громадяни усвідомлюють як переваги, так і недоліки процесу вступу України в ЄС.









