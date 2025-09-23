Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування

Такі дані наводить дослідження Transparency International Ukraine.

Це третя частина великого опитування суспільної думки українців, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine щодо стану корупції, відбудови та євроінтеграції.

86% українців вважають себе поінформованими в процесах вступу України в ЄС. При цьому 25% опитаних стверджують, що ознайомлені з перебігом євроінтеграції добре або дуже добре, а ще понад половина (61%) кажуть про певний рівень поінформованості в цій темі.

74% громадян підтримують вступ України до ЄС. Найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва (82%), західних (80%), північних (78%) та центральних (76%) областей, тоді як показник підтримки на Півдні та Сході дещо нижчий — 69% та 64% відповідно. Проти вступу в ЄС виступають 6% українців, а ще 18% наразі не визначилися зі своєю позицією.

Найчастіше від вступу в Євросоюз українці очікують кращого майбутнього для дітей (65%), миру (60%), економічного зростання (60%), підвищення якості та рівня життя (59%) та зростання можливостей для працевлаштування (58%).

Згідно з опитуванням, 55% респондентів вважають, що євроінтеграція допоможе подолати корупцію в Україні, а 54% переконані, що членство в Євросоюзі сприятиме дотриманню принципів верховенства права. Не бачать жодних переваг євроінтеграції всього 2% українців.

Разом з тим, українці зазначили і про побоювання щодо вступу в ЄС. Головними є відтік молоді, його називають 48% опитаних, експлуатація природних ресурсів (35%), приплив іммігрантів (31%) та зростання бюрократії (30%).

"Примітно, що дотепер 30% опитаних негативом від євроінтеграції України називають потенційне погіршення стосунків з Росією, а 11% взагалі вважають, що у ЄС немає майбутнього. Загалом із вступом до Євросоюзу респонденти пов’язують більше переваг, ніж недоліків — 8% опитаних не бачать жодних недоліків", - йдеться в підсумках дослідження.

42% респондентів оптимістично оцінюють перспективи вступу до ЄС і вважають, що цей процес триватиме до 5 років. Ще майже чверть українців (22%) відводять на цей процес від 6 до 10 років, а 12% опитаних переконані, що наша країна ніколи не отримає членство в Євросоюзі.