Знищить наших фермерів, ринок праці та безпеку: Сіярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС

Про це він написав у Х.

"Він (президент України Володимир Зеленський, - ред.) сказав, що "дивно", що Угорщина відхиляє членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не проти цього. Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами", – почав Сіярто.

Міністр заявив, що позиція Будапешта стосовно української євроінтеграції "не диктується з-за кордону", і "нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС".

За його словами, серед інтересів Угорщини – думка його народу, який "не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку".

"Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", – резюмував Сіярто.