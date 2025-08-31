Сіярто детально розповів, як Угорщина блокувати вступ України до ЄС

Про це пише угорське видання Index.

Згідно з повідомленням, Сіярто зробив цю заяву під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Копенгагені.

"У Копенгагені було визначено, що Україну необхідно підтримувати фінансово, і оскільки немає згоди щодо того, чи повинні бути заставою для цього заморожені російські активи, то очевидно, що для фінансування України можна використовувати національний або європейський бюджети", - підкреслив він.

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства зазначив, що більшість країн Євросоюзу нібито зацікавлені у затягуванні війни в Україні та готові витратити мільярди на її підтримку.

Він додав, що зараз на угорський уряд чинився великий тиск, щоб він дозволив Україні пришвидшити процес вступу до ЄС, прийняв нові санкції проти Росії, цього разу вже в енергетичній сфері.

Сіярто висловив обурення тим, що, за його словами, Європейська комісія "фактично виступила як Комісія України, повністю представляючи інтереси України, всупереч інтересам держав-членів". Він також зазначив, що Угорщина не піддасться тиску і захищатиме інтереси угорського народу від "негативних наслідків війни".

Зокрема, він виділив чотири ключові позиції, які, за його словами, визначають дії угорського уряду:

Підтримка мирних зусиль Дональда Трампа: Угорщина надаватиме повну підтримку мирним ініціативам президента США Дональда Трампа, оскільки, на думку угорської сторони, "тільки американо-російська угода може привести до врегулювання". Блокування вступу України до ЄС: Угорщина "не дозволить, щоб Україна вступила до ЄС", аргументуючи це тим, що такий крок "завдав би шкоди угорським фермерам, угорській продовольчій безпеці та дозволив би українській мафії проникнути до Угорщини". Відмова від фінансування української армії: Угорщина "не дозволить використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії". Сіярто заявив, що Будапешт і надалі не підтримуватиме використання близько 2500 млрд форинтів (близько 6,3 млрд євро) з Європейського фонду миру на ці цілі. Захист енергетичної безпеки Угорщини: Угорщина "не дозволить Брюсселю та Києву спільно ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини". Міністр заявив, що Угорщина не підтримуватиме пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які відіграють важливу роль в енергопостачанні країни, щоб уникнути підвищення комунальних витрат для угорців.