Сіярто детально розповів, як Угорщина блокувати вступ України до ЄС
Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто детально виклав позицію Будапешта щодо блокування процесу вступу України до Європейського Союзу
Про це пише угорське видання Index.
Згідно з повідомленням, Сіярто зробив цю заяву під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Копенгагені.
"У Копенгагені було визначено, що Україну необхідно підтримувати фінансово, і оскільки немає згоди щодо того, чи повинні бути заставою для цього заморожені російські активи, то очевидно, що для фінансування України можна використовувати національний або європейський бюджети", - підкреслив він.
Очільник угорського зовнішньополітичного відомства зазначив, що більшість країн Євросоюзу нібито зацікавлені у затягуванні війни в Україні та готові витратити мільярди на її підтримку.
Читайте також: "Нам доведеться чекати виборів в Угорщині і зміни влади": аналітик Горбач про переговори щодо вступу України в ЄС
Він додав, що зараз на угорський уряд чинився великий тиск, щоб він дозволив Україні пришвидшити процес вступу до ЄС, прийняв нові санкції проти Росії, цього разу вже в енергетичній сфері.
Сіярто висловив обурення тим, що, за його словами, Європейська комісія "фактично виступила як Комісія України, повністю представляючи інтереси України, всупереч інтересам держав-членів". Він також зазначив, що Угорщина не піддасться тиску і захищатиме інтереси угорського народу від "негативних наслідків війни".
Зокрема, він виділив чотири ключові позиції, які, за його словами, визначають дії угорського уряду:
- Підтримка мирних зусиль Дональда Трампа: Угорщина надаватиме повну підтримку мирним ініціативам президента США Дональда Трампа, оскільки, на думку угорської сторони, "тільки американо-російська угода може привести до врегулювання".
- Блокування вступу України до ЄС: Угорщина "не дозволить, щоб Україна вступила до ЄС", аргументуючи це тим, що такий крок "завдав би шкоди угорським фермерам, угорській продовольчій безпеці та дозволив би українській мафії проникнути до Угорщини".
- Відмова від фінансування української армії: Угорщина "не дозволить використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії". Сіярто заявив, що Будапешт і надалі не підтримуватиме використання близько 2500 млрд форинтів (близько 6,3 млрд євро) з Європейського фонду миру на ці цілі.
- Захист енергетичної безпеки Угорщини: Угорщина "не дозволить Брюсселю та Києву спільно ставити під загрозу енергетичну безпеку Угорщини". Міністр заявив, що Угорщина не підтримуватиме пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які відіграють важливу роль в енергопостачанні країни, щоб уникнути підвищення комунальних витрат для угорців.
- 26 країн-членів ЄС, а також Велика Британія ухвалили спільну заяву із засудженням атаки, яку Росія здійснила на Україну 28 серпня. Проти виступила Угорщина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе