"Нам доведеться чекати виборів в Угорщині і зміни влади": аналітик Горбач про переговори щодо вступу України в ЄС
Переговори щодо вступу України до ЄС можуть затягнутися через політичні перепони, зокрема через позицію Угорщини. Вибори в Угорщині наступного року можуть стати ключовим моментом для зміни ситуації
Про це сказав політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Наразі ведеться скринінг шести кластерів. Це вивчення і співставлення українського законодавства із законодавством Європейського Союзу. Проте на політичному рівні це питання блокується Угорщиною, зокрема Віктором Орбаном.
Останнім часом навіть Словаччина заявляє про свою підтримку, але, як ми розуміємо, існують певні нюанси. На політичному рівні це може залишатися заблокованим до кінця року. До нового року має завершитися скринінг, але переговори можуть не розпочатися", - припустив Горбач.
За словами аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва, сподіватися, що Дональд Трамп зможе вплинути на Віктора Орбана, здається наївним, адже Орбан прагне політично вижити всередині Угорщини. У нього вибори у квітні наступного року, і він зробив Україну та перспективу її членства в Євросоюзі головними політичними ворогами.
"Орбан активно переконує своїх виборців, що не допустить вступу України до ЄС. Тому зараз він навряд чи радикально змінить свою позицію. Отже, нам доведеться чекати угорських виборів і зміни влади", - наголосив Горбач.
- Politico пише, що президент США Дональд Трамп переконав угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, який виступає проти вступу України в ЄС, не заважати євроінтеграції Києва.
