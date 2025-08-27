"Нам доведеться чекати виборів в Угорщині і зміни влади": аналітик Горбач про переговори щодо вступу України в ЄС

Про це сказав політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Наразі ведеться скринінг шести кластерів. Це вивчення і співставлення українського законодавства із законодавством Європейського Союзу. Проте на політичному рівні це питання блокується Угорщиною, зокрема Віктором Орбаном.

Останнім часом навіть Словаччина заявляє про свою підтримку, але, як ми розуміємо, існують певні нюанси. На політичному рівні це може залишатися заблокованим до кінця року. До нового року має завершитися скринінг, але переговори можуть не розпочатися", - припустив Горбач.

За словами аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва, сподіватися, що Дональд Трамп зможе вплинути на Віктора Орбана, здається наївним, адже Орбан прагне політично вижити всередині Угорщини. У нього вибори у квітні наступного року, і він зробив Україну та перспективу її членства в Євросоюзі головними політичними ворогами.

"Орбан активно переконує своїх виборців, що не допустить вступу України до ЄС. Тому зараз він навряд чи радикально змінить свою позицію. Отже, нам доведеться чекати угорських виборів і зміни влади", - наголосив Горбач.