Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
Президент США Дональд Трамп переконав угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, який виступає проти вступу України в ЄС, не заважати євроінтеграції Києва
Про це пише Politico із посиланням на джерела.
"Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку", – йдеться в матеріалі.
За словами європейського чиновника, рішення в контексті євроінтеграції України будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні". Зокрема, двоє дипломатів сподіваються, що вийти з глухого кута стосовно вступу Києва до блоку вдасться в найближчі місяці з урахуванням тиску на Угорщину.
Водночас французький чиновник зауважив: переваги для приєднання в ЄС має і Україна, і Молдова.
"Рішення в Брюсселі повинні прийматися одноголосно, і ми повинні діяти в межах цих принципів", – зауважив він.
- Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня телефонував Віктору Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС.
