Головна Світ Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg

Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
23:36
Світ

Президент США Дональд Трамп після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня телефонував премʼєру Угорщини Віктору Орбану

Зміст

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело.

За словами співрозмовників агентства, у Білому домі під час зустрічі з Трампом європейські лідери попросили його використати свій вплив на Орбана через стримування Будапешта вступу України до Євросоюзу.

Зазначено, що після цього президент США подзвонив угорському премʼєр-міністру, аби запитати, чому держава блокує членство Києва в ЄС. Згодом Орбан у facebook заявив, що почув запит стосовно цього.

"Членство України в Європейському Союзі не дає жодних гарантій безпеки. Тому зв'язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним", – написав він.

Окрім цього, глава уряду Угорщини під час розмови з Трампом висловив зацікавленість у проведенні перемовин між президентом  Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним.

  • Раніше Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. У зв’язку з цим він закликав Європейський Союз вжити заходів.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
політика
євроінтеграція
Вступ в ЄС
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
