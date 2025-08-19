Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело.

За словами співрозмовників агентства, у Білому домі під час зустрічі з Трампом європейські лідери попросили його використати свій вплив на Орбана через стримування Будапешта вступу України до Євросоюзу.

Зазначено, що після цього президент США подзвонив угорському премʼєр-міністру, аби запитати, чому держава блокує членство Києва в ЄС. Згодом Орбан у facebook заявив, що почув запит стосовно цього.

"Членство України в Європейському Союзі не дає жодних гарантій безпеки. Тому зв'язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним", – написав він.

Окрім цього, глава уряду Угорщини під час розмови з Трампом висловив зацікавленість у проведенні перемовин між президентом Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним.