Орбан заявив, що в Україні триває "примусова мобілізація" і закликав ЄС втрутитись
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. У зв’язку з цим він закликав Європейський Союз вжити заходів
Про це він заявив у програмі Pikk Extra, опублікованій на YouTube-каналі Magyar Nemzet, передає Origo.
"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - наголосив угорський прем'єр.
Він також додав, що уряд Угорщини начебто володіє інформацією про випадки, коли до армії примусово забирали етнічних угорців. За його словами, угорська влада знає, скільки людей загинуло і скільки залишилося сиротами, і допомагає їм.
Орбан наголосив, що оскільки йдеться про громадян Угорщини, яка є членом ЄС, "ми стукаємо у двері Брюсселя" і вимагаємо вжити заходів проти практики примусового призову в Україні.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що мирні зусилля президента США Дональда Трампа могли б бути набагато успішнішими, проте їм буцімто перешкоджали європейські та українські лідери.
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