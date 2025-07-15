Орбан заявив, що в Україні триває "примусова мобілізація" і закликав ЄС втрутитись

Про це він заявив у програмі Pikk Extra, опублікованій на YouTube-каналі Magyar Nemzet, передає Origo.

"Не можна виголошувати промови про придатність України до членства в Європейському Союзі, а наступного дня ховати людей, яких забивають до смерті під час примусового призову", - наголосив угорський прем'єр.

Він також додав, що уряд Угорщини начебто володіє інформацією про випадки, коли до армії примусово забирали етнічних угорців. За його словами, угорська влада знає, скільки людей загинуло і скільки залишилося сиротами, і допомагає їм.

Орбан наголосив, що оскільки йдеться про громадян Угорщини, яка є членом ЄС, "ми стукаємо у двері Брюсселя" і вимагаємо вжити заходів проти практики примусового призову в Україні.