Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала

ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала

Юлія Юліна
29 серпня, 2025 п'ятниця
17:51
Світ Віктор Орбан

26 країн-членів ЄС, а також Велика Британія ухвалили спільну заяву із засудженням атаки, яку Росія здійснила на Україну 28 серпня. Проти виступила Угорщина

Зміст

Про це повідомила Дипломатична служба ЄС.

Так, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Велика Британія висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим і назвали атаки РФ на цивільних свідомою ескалацією, що підриває зусилля цивілізованого світу на шляху до миру в Україні.

Підписанти заяви нагадали про пошкодження будівлі представництва ЄС у Києві, що демонструє зневагу РФ до міжнародного права.

"Під загрозу були поставлені життя дипломатів та дипломатичного персоналу, що є грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у заяві.

Члени ЄС нагадали, що навмисні напади на цивільних і об’єкти, що не мають військового призначення, є воєнними злочинами. Вони додали, що всі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності.

Зазначається, що ЄС продовжить і посилить всебічну підтримку України за всіма напрямами, зокрема пришвидшуючи роботу над 19-м пакетом санкцій.

"Ми й надалі працюватимемо з міжнародними партнерами, зокрема зі США, аби покласти край російській агресивній війні та досягти всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Росія має припинити вбивства і продемонструвати справжню готовність до миру", - йдеться у заяві.

Новини
Україна
ЄС
Угорщина
Війна з Росією
