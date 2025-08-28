Атака РФ 28 серпня: в Києві пошкоджено будівлі представництва ЄС та British Council
Унаслідок атаки, яку російська окупаційна армія здійснила в ніч на 28 серпня, в Києві пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council
Про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево.
"Ще одна жорстока ніч у Києві. Знову пошкоджено цивільні будівлі, серед яких Представництво ЄС та British Council. Росія вкотре демонструє, що не має справжнього бажання до миру. Вона обирає терор, руйнування та брехню замість діалогу", - написав він.
Своєю чергою єврокомісарка з розширення Марта Кос опублікувала фото пошкоджень і написала: "Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, що є чіткою ознакою того, що Росія відкидає мир і обирає терор".
Вона висловила солідарність зі співробітниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які постраждали від агресії РФ.
Пресслужба British Council поінформувала, що продовжить працювати з громадянами електронною поштою.
"Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення", - йдеться у дописі у Facebook.
"Попри можливі затримки з відповідями ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури. З нами можна зв’язатися електронною поштою", - додали у пресслужбі.
- У ніч на 28 серпня росіяни випустили по Україні 598 "шахедів", 9 "іскандерів" і "кинджали".
