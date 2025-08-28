Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни випустили по Україні 598 "шахедів", 9 "іскандерів", "кинджали": ППО загалом знешкодила 589 цілей

Росіяни випустили по Україні 598 "шахедів", 9 "іскандерів", "кинджали": ППО загалом знешкодила 589 цілей

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
10:09
Війна з Росією ЗСУ, ППО

Російська окупаційна армія в ніч на 28 серпня атакувала Україну 629 засобами повітряного нападу: серед них "шахеди", ракети "кинджал", "іскандер", Х-101. Загалом збито й подавлено 589 цілей

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу", – йдеться в повідомленні.

Загалом для атаки ворог застосував:

  • 598 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму;
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "кинджал" із Липецької та Воронезької областей;
  • 9 балістичних ракет іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;
  • 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Станом на 09:00 українська ППО збила або було подавлено 589 цілей противника: 563 "шахедів" та дронів-імітаторів різних типів; аеробалістичну ракету Х-47М2 "кинджал"; 7 ракет іскандер-М/KN-23 та 18 крилатих ракет Х-101.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – додали в ПС ЗСУ. 

  • У середу ввечері, 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Вісім людей загинули, серед них дитина.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
ППО
російська армія
окупанти
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
