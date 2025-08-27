Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 27 серпня: напрямки руху
У середу ввечері, 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:46 загрозу застосування ворогом ударних дронів оголосили для Сумської області.
О 20:01 небезпека застосування ворожих БПЛА поширилась на Запорізьку область.
Станом на 20:03 безпілотники прямували:
- Декілька груп на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
- Декілька груп на Сумщині курсом на Полтавщину.
- Група з півдня курсом на Запоріжжя.
Станом на 20:36 дрони фіксували:
- Декілька груп з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп повз Запоріжжя на Дніпровщину.
- Група на сході Харківщини у західному напрямку.
О 20:52 ПС повідомили про рух БПЛА з півдня у напрямку Запоріжжя.
Станом на 21:04 безпілотники рухались:
- Групи на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- На півночі Київщини курсом на захід.
- Групи з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп повз Запоріжжя на Дніпровщину.
- Декілька груп на Харківщині у західному напрямку.
- З Дніпровщини на Кіровоградщину та Миколаївщину.
"Дніпро - БПЛА з півдня у напрямку міста", - написали Повітряні сили о 21:10.
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
