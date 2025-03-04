ЄС має намір залучити €800 млрд для посилення обороноздатності

Про це повідомляє Reuters.

За словами фон дер Ляєн, ЄС має намір залучити близько 800 млрд євро для оборонних інвестицій.

В рамках цієї ініціативи Європейська Комісія пропонує надати державам-членам більше можливостей для фінансування оборонних проєктів, включаючи 150 млрд євро у вигляді кредитів, спрямованих на підтримку оборонних проєктів.

Крім того, план передбачає активізацію приватних інвестицій у цю сферу.

We are living in dangerous times.



Europe‘s security is threatened in a very real way.



Today I present ReArm Europe.



A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2025