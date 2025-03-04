ЄС має намір залучити €800 млрд для посилення обороноздатності
У вівторок, 4 березня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий план Європейського Союзу, спрямований на посилення оборонної промисловості та військового потенціалу
Про це повідомляє Reuters.
За словами фон дер Ляєн, ЄС має намір залучити близько 800 млрд євро для оборонних інвестицій.
В рамках цієї ініціативи Європейська Комісія пропонує надати державам-членам більше можливостей для фінансування оборонних проєктів, включаючи 150 млрд євро у вигляді кредитів, спрямованих на підтримку оборонних проєктів.
Крім того, план передбачає активізацію приватних інвестицій у цю сферу.
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