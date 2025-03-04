Європа має заповнити прогалину в допомозі Україні після рішення США, - глава МЗС Естонії

Про це йдеться на сайті МЗС Естонії.

"Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир", – сказав Тсахкна.

Він зазначив, що уряд його країни вже ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і терміново доставити в Україну, зокрема, 10 тисяч артилерійських снарядів.

"Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу", – наголосив естонський міністр.

За словами Тсахкни, одним зі способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів Росії. Оскільки більшість заморожених державних активів РФ - в Європі, Європа має відіграти вирішальну роль у вжитті заходів та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.

"Заяви про те, що немає юридичної можливості використовувати заморожені російські активи, є безпідставними. Минулого тижня я поділився з моїми європейськими партнерами естонським дискусійним документом, який пропонує чітке рішення щодо використання цих активів. Політичне рішення про використання заморожених активів необхідне до наступного крайнього терміну продовження санкцій проти Росії в червні", – сказав міністр закордонних справ Естонії.

Він також наголосив, що агресор, який є єдиним винуватцем війни, повинен відчувати тиск, а жертва агресії повинна бути рішуче підтримана

"Адже тільки таким чином можна змусити Росію відмовитися від своїх цілей і досягти тривалого миру в Україні", – додав Тсахкна.

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".



