Європа має заповнити прогалину в допомозі Україні після рішення США, - глава МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейських союзників збільшити допомогу Україні, щоб заповнити прогалину на тлі зупинки військової підтримки США
Про це йдеться на сайті МЗС Естонії.
"Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир", – сказав Тсахкна.
Він зазначив, що уряд його країни вже ухвалив рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і терміново доставити в Україну, зокрема, 10 тисяч артилерійських снарядів.
"Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу", – наголосив естонський міністр.
За словами Тсахкни, одним зі способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів Росії. Оскільки більшість заморожених державних активів РФ - в Європі, Європа має відіграти вирішальну роль у вжитті заходів та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.
"Заяви про те, що немає юридичної можливості використовувати заморожені російські активи, є безпідставними. Минулого тижня я поділився з моїми європейськими партнерами естонським дискусійним документом, який пропонує чітке рішення щодо використання цих активів. Політичне рішення про використання заморожених активів необхідне до наступного крайнього терміну продовження санкцій проти Росії в червні", – сказав міністр закордонних справ Естонії.
Він також наголосив, що агресор, який є єдиним винуватцем війни, повинен відчувати тиск, а жертва агресії повинна бути рішуче підтримана
"Адже тільки таким чином можна змусити Росію відмовитися від своїх цілей і досягти тривалого миру в Україні", – додав Тсахкна.
- Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".
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