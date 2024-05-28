ЄС погрожує Ізраїлю санкціями, якщо той не виконає вимоги Міжнародного суду ООН
У понеділок, 27 травня, міністр закордонних справ Ірландії Міхаель Мартін заявив, що глави зовнішньополітичних відомств країн ЄС вперше провели "серйозну" дискусію про введення санкцій проти Ізраїлю, якщо він не виконає вимоги Міжнародного суду ООН
Про це повідомляє Politico.
"Вперше на засіданні ЄС я побачив серйозну дискусію щодо санкцій і "а що, якщо"", - заявив Мартін після засідання Ради міністрів закордонних справ.
За його словами, існує "певна дистанція між людьми, які заявляють про необхідність санкційного підходу, якщо Ізраїль не виконає рішення Міжнародного суду ООН... до згоди на засіданні Ради ЄС, враховуючи всі ці різні точки зору".
"Відбулася жвава дискусія щодо тимчасових наказів Міжнародного суду ООН", - продовжив він, додавши, що "було висловлено дуже чітку позицію, що Ізраїль повинен дотримуватися цих тимчасових наказів, щоб відкрити пункт перетину кордону з Рафахом і припинити свої військові операції в Рафаху".
Мартін зауважив, що одним із висновків було скликання засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, "щоб висловити нашу серйозну стурбованість і домогтися від Ізраїлю відповіді з точки зору дотримання наказів Суду".
"Міжнародне гуманітарне право, дотримання прав людини є сенсом існування Європейського Союзу, і події, що відбуваються зараз, дійсно ставлять це питання в центр уваги", - пояснив дипломат
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У п'ятницю, 24 травня, Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію у місті Рафах на півдні Гази в рамках справи ПАР, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.
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