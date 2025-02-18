ЄС прагне довести, що може конкурувати зі США за свій вплив у світі, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя

Про це повідомила журналістка Тетяна Висоцька телеканалу "Еспресо".

"Наразі європейські політики і публічно, і в кулуарах висловлюють невдоволення тим, що США фактично усунули ЄС від перемовин, попри те, що саме на допомогу Європейського Союзу покладають гарантії безпеки для України. Сьогодні Кіт Келлог продовжує другий день візиту в Брюссель", - зауважила Висоцька.

За словами журналістки Еспресо, сьогодні, 18 лютого, Кіт Келлог зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн.

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже оприлюднила комюніке після зустрічі з Келлогом. Вона вкотре наголосила, що підтримка України з боку ЄС не поступається підтримці, яку надають США, а можливо, є навіть такою ж самою. Урсула фон дер Ляєн нагадала, що 135 мільярдів євро надано Україні загальної допомоги, з них 52 мільярди євро - це воєнна допомога, що є на рівні з допомогою США", - зазначила Висоцька.

Журналістка Еспресо також додала, що ЄС, попри позицію США, продовжить надавати воєнну підтримку Україні.

"ЄС може взяти на себе рівну частку цієї підтримки, а можливо, навіть більше. Усі основні перемовини зараз тривають кулуарно, на публіку виходять лише протокольні заяви, але бачимо, що Євросоюз хоче довести, що Європа - сильний самодостатній континент, який може конкурувати зі США за свій вплив у світі", - наголосила Висоцька.