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ЄС розробив план "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, - ЗМІ

21 січня, 2024 неділя
08:30
Світ Ізраель Палестина

Журналісти отримали документ, у якому йдеться, що ЄС створив план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, "попри труднощі та невизначеність"

Про це повідомляє Euractiv.

"Зважаючи на поточну ситуацію та попри очевидні труднощі та невизначеність, настав час підготуватися до всеосяжного ізраїльсько-палестинського миру", — йдеться у вступі до проєкту документа.

Проєкт спрямований сприяти розробці "практичних пропозицій на основі узгодженого принципу, що лише політичне, стійке, довгострокове вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту принесе мир обом народам і стабільність у регіоні", - написав високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у листі до країн-членів.

Майбутній мирний процес має привести до створення незалежної палестинської держави, що "житиме пліч-о-пліч" з Ізраїлем, і "повної нормалізації" відносин між Ізраїлем і арабським світом.

"Нереально припустити, що ізраїльтяни і палестинці в найближчому майбутньому безпосередньо візьмуть участь у двосторонніх мирних переговорах для досягнення всеосяжного миру, не кажучи вже про завершення таких переговорів, без активного міжнародного втручання", - йдеться у документі.

Зазначається, що палестинці потребуватимуть оновленої політичної альтернативи ХАМАС, тоді як ізраїльтянам необхідно буде знайти політичну волю для участі у змістовних переговорах, спрямованих на розв’язання проблеми двох держав.

Ключовим елементом дорожньої карти ЄС є "Підготовча мирна конференція" за участю ЄС, США, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії, Ліги арабських держав та ООН, які перебуватимуть у постійному контакті з ізраїльськими й палестинськими офіційними особами, що іменуються "сторонами конфлікту", які спочатку "не будуть змушені сидіти одне з одним".

Сектор Гази та Західний берег річки Йордан будуть представлені Палестинською адміністрацією та Організацією визволення Палестини, а не ХАМАС, який керує анклавом від моменту його захоплення у 2007 році й визнаний терористичною організацією ЄС і США.

Мирна конференція протягом 2024 року має розробити рамки мирного плану з урахуванням думки всіх залучених сторін, резолюцій ООН, висновків Європейської Ради та попередніх посередницьких зусиль, після чого план буде представлено "сторонам конфлікту" й використовуватиметься як основа для фінальних переговорів.

"Саме вони вестимуть переговори щодо остаточного тексту", - пояснюють автори у документі.

Важливим елементом Мирного плану має стати розробка надійних гарантій безпеки для Ізраїлю і майбутньої незалежної Держави Палестина за умови повного взаємного дипломатичного визнання та інтеграції Ізраїлю і Палестини в регіоні.

ЄС намагається виробити єдину позицію щодо конфлікту в Газі, оскільки прихильники Ізраїлю, зокрема Німеччина, відкидають заклики до негайного припинення вогню, озвучені такими країнами, як Іспанія та Ірландія.

Проєкт плану з’явився перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС для обговорення ситуації в Газі, яка відбудеться у понеділок, 22 січня.

  • У суботу, 9 грудня, Ізраїль обстріляв сектор Гази з півночі на південь в рамках розширеної фази своєї двомісячної війни проти ХАМАСу, після того, як США наклали вето в Раді Безпеки ООН, щоб захистити свого союзника від глобальної вимоги припинити вогонь.
ЄС
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
Хамас
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