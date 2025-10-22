Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
ЄС схвалив механізм компенсації для жертв російської агресії

Вікторія Литвин
22 жовтня, 2025 середа
18:37
Світ оборона ЄС

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив попереднє рішення щодо прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України — нового механізму, який забезпечить компенсацію жертвам російської агресії

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ухвалене рішення є важливим кроком у формуванні міжнародного механізму компенсацій. Комісія зможе розглядати звернення від фізичних і юридичних осіб, а також від самої України як держави.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Європи про попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС додав, що фінальне ухвалення документа очікується 15–16 грудня в Гаазі. Україна закликає міжнародних партнерів долучитися до цього процесу, який має на меті забезпечення справедливості та відповідальності агресора.

За словами Сибіги, компенсація постраждалим від війни є невід’ємною складовою справедливого й тривалого миру — не лише для України, а й для всієї Європи.

  • До Реєстру збитків з 15 травня можна подати заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене нежитлове майно внаслідок агресії Росії проти України.
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
18:51
Google
У Google заявили про розробку революційного алгоритму квантових обчислень: як його планують застосовувати
18:20
Трамп
"Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським
18:15
Ніл Кромптон
Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон: що про нього відомо
18:05
OPINION
Провал Будапешта. Що буде далі із завершенням війни?
17:56
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:57
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
16:49
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:40
З початку доби на фронті відбулося 56 боїв, росіяни здійснили 20 атак на Покровському напрямку
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:14
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
15:08
Морські дрони SeaBaby
СБУ представила нове покоління морських дронів "Sea Baby"
14:23
Махачкалінський нафтопереробний завод у Дагестані
Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах у Мордовії та Дагестані
14:00
OPINION
Коаліція охочих готується до зустрічі в Лондоні: над чим працюватимуть європейські лідери разом із союзниками
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський та перша леді прибули до Норвегії для зустрічі з премʼєр-міністром Стере
13:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Сили ППО знешкодили 333 російських безпілотників і 14 "іскандерів"
12:39
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
12:30
мітинг проти мера Труханова
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
12:01
OPINION
Справа Кудрицького. Влада не відчуває кризи, переслідуючи фахівців
11:31
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Подібні маневри завжди завершуються погано: Цибулько про дії влади в Одесі
11:04
Трамп і Путін
Росія у приватному комюніке США повторила свої умови "мирного врегулювання" в Україні, - Reuters
10:43
Ексклюзив
ворог атакував обʼєкти енергетики
Вночі ворог атакував три обʼєкти енергетики на Чернігівщині, в області продовжують діяти графіки відключень, - ОВА
10:38
автомобіль вʼїхав у ворота Білого дому
У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
10:27
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: у приватників долар коштує 42 грн
10:04
OPINION
Війна привчає жити моментом
09:45
Оновлено
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
Більше новин
