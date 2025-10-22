ЄС схвалив механізм компенсації для жертв російської агресії

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, ухвалене рішення є важливим кроком у формуванні міжнародного механізму компенсацій. Комісія зможе розглядати звернення від фізичних і юридичних осіб, а також від самої України як держави.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Європи про попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", — наголосив Сибіга.

Глава МЗС додав, що фінальне ухвалення документа очікується 15–16 грудня в Гаазі. Україна закликає міжнародних партнерів долучитися до цього процесу, який має на меті забезпечення справедливості та відповідальності агресора.

За словами Сибіги, компенсація постраждалим від війни є невід’ємною складовою справедливого й тривалого миру — не лише для України, а й для всієї Європи.