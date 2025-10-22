ЄС схвалив механізм компенсації для жертв російської агресії
Комітет міністрів Ради Європи ухвалив попереднє рішення щодо прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України — нового механізму, який забезпечить компенсацію жертвам російської агресії
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, ухвалене рішення є важливим кроком у формуванні міжнародного механізму компенсацій. Комісія зможе розглядати звернення від фізичних і юридичних осіб, а також від самої України як держави.
"Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів Європи про попереднє прийняття Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", — наголосив Сибіга.
Глава МЗС додав, що фінальне ухвалення документа очікується 15–16 грудня в Гаазі. Україна закликає міжнародних партнерів долучитися до цього процесу, який має на меті забезпечення справедливості та відповідальності агресора.
За словами Сибіги, компенсація постраждалим від війни є невід’ємною складовою справедливого й тривалого миру — не лише для України, а й для всієї Європи.
- До Реєстру збитків з 15 травня можна подати заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене нежитлове майно внаслідок агресії Росії проти України.
