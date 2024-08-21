ЄС у листопаді запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони
Європейський Союз у листопаді планує запустити нову автоматизовану систему реєстрації в'їзду і виїзду (EES) на зовнішніх кордонах Шенгенської зони
Про це повідомляє Euronews.
Зазначають, що таке нововведення покликане замінити ручне проставлення штампів у паспортах громадян третіх країн і посилити безпеку кордонів Союзу.
Очікується, що нові правила набудуть чинності 10 листопада.
"Цей момент нарешті настав. А колись здавалося, що цього ніколи не станеться. Перевізники, оператори, вокзали, аеропорти – усі готуються до цього знаменного дня", – заявила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
EES призначена для цифрового збору і зберігання персональних даних мандрівників з країн, що не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза для в'їзду в Шенгенську зону.
Запуск системи був запланований на 2022 рік, проте він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, які необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.
Коли восени нова система реєстрації почне діяти, мандрівники з країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до Шенгенської зони, проходитимуть прикордонний контроль "по-новому".
Під час перетину кордону мандрівники використовуватимуть термінали самообслуговування для сканування своїх паспортів або інших проїзних документів. Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду.
Скани обличчя і відбитки пальців зніматимуться раз на три роки і діятимуть для кількох поїздок протягом цього періоду. Нова система не поширюється на власників посвідки на проживання в країнах ЄС і власників довгострокових віз.
Зазначають, що система EES діятиме в усіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, де збережеться традиційна процедура проставлення штампів. Також система застосовуватиметься в чотирьох державах Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.
- Ще торік у вересні повідомлялося, що з 2024 року для в’їзду до Європейського Союзу та Шенгенської зони, потрібно буде пройти авторизацію за новою системою ETIAS, яку ЄС запровадив для безвізових країн.
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