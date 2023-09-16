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З наступного року в’їзд до ЄС буде через нову систему авторизації: як українцям отримати її

16 вересня, 2023 субота
20:17
Суспільство кордон

З 2024 року для в’їзду до Європейського Союзу та Шенгенської зони, потрібно буде пройти авторизацію за новою системою ETIAS, яку ЄС запровадив для безвізових країн

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня".

Громадяни будь-яких країн за межами ЄС та Шенгенської зони, які не мають візи або дозволу на проживання і планують в’їзд у межах безвізового режиму у 2024 році, мають заповнити спеціальну анкету на офіційному сайті або в мобільному застосунку, який поки ще знаходиться в розробці. Після запуску буде діяти перехідний період (6-12 місяців), коли контроль над дотриманням вимог Європейської системи інформації та авторизації подорожей (European Travel Information and Authorisation System), або ETIAS буде не дуже суворим.

Така авторизація потрібна для в’їзду до всіх країн ЄС, окрім Ірландії, Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну. 

Після заповнення анкети потрібно буде сплатити збір сумою 7 євро та отримати підтвердження авторизації на електронну пошту. Від сплати звільняються лише неповнолітні й літні люди(старші за 70 років).

Також не платять члени сімей громадян країн ЄС, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну. Інформація про родинний зв’язок зазначається в анкеті. За законодавством ЄС близькими родичами вважаються:

  • подружжя (як різно-, так і одностатеве);
  • зареєстрований партнер;
  • діти до 21 року та залежні особи (наприклад, через стан здоров’я), зокрема батьки.

Але подаватись як член родини громадянина ЄС можна, лише якщо родич живе не в країні свого громадянства.

Для заповнення анкети знадобиться закордонний біометричний паспорт громадянина України, а сама авторизація буде діяти три роки або до кінця терміну дії паспорта (якщо він спливає раніше).

Підтвердження авторизації на електронну пошту у 90% випадках надаватимуть автоматично протягом кількох хвилин. В окремих випадках анкети перевірятимуть спеціальні співробітники, які можуть ставити додаткові запитання або запросити на співбесіду. В такому разі авторизація може тривати до 4 діб. У виняткових випадках авторизацію може бути подовжено до 30 днів.

Анкети будуть англійською та ще 23 офіційними мовами ЄС, але заповнювати інформацію до анкет можна буде лише латинкою.

В анкеті потрібно буде залишити таку інформацію:

  • особисті дані (ім’я, прізвище, дату та місце народження, стать, громадянство або громадянства, домашню адресу, номер телефону, електронну пошту);
  • імена (без прізвищ) батьків;
  • номер, серію та інші дані закордонного паспорта;
  • рівень освіти та місце роботи;
  • країну першого перебування та адресу перебування;
  • наявність кримінальних проваджень, перебування в зонах воєн і конфліктів, наявність депортацій, видворень тощо у вашій особистій історії;
  • дані про члена родини, якщо ви подаєте анкету як член родини громадянина ЄС.

Біженцям, які перебувають в одній із країн ЄС, отримувати додаткову авторизацію не потрібно, адже вони вже зареєстрували свій статус. Але це питання ще не до кінця вирішено. Біженці й особи без громадянства, зареєстровані в Ірландії, мають авторизуватись за новою системою для поїздок до деяких країн ЄС.

  • Для громадян України, Молдови, Грузії та інших країн із безвізовим режимом зміняться правила в'їзду до ЄС – їх зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл.
Україна
ЄС
Єврокомісія
подорожі
Шенгенська зона
єврозона
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