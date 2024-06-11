Естонія передасть Україні ЗРК Mistral та ракети до них

Про це інформує Міністерство оборони Естонії.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб протистояти брутальній агресії Росії, і в інтересах безпеки Естонії зробити свій внесок у цю справу разом зі своїми союзниками. Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб він був максимально корисним для України, не ставлячи під загрозу боєздатність сил оборони Естонії, і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні поставки", - повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Естонське оборонне відомство з міркувань безпеки не вказує, скільки ЗРК отримає Україна.

Довідково. Mistral - це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.