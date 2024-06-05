Резерв зброї, яку можна відправити Україні, себе вичерпав, - Міноборони Естонії

Про це повідомляє видання ERR.

Водночас вона сподівається, що міністерство отримає додаткові 100 млн євро, заплановані на військову підтримку України на наступний рік. Тоді підтримка України не повинна відбуватися за рахунок розвитку тут обороноздатності.

У виданні зазначають, що ймовірно, найближчими тижнями прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас і президент України Володимир Зеленський підпишуть безпекову угоду. Згідно з нею Естонія обіцяє надати Україні військову допомогу в розмірі 0,25 % ВВП країни до 2027 року. Це близько 111 млн євро на рік.

"Бюджетна стратегія країни, узгоджена восени минулого року, таких грошей не передбачає. Отже, це будуть додаткові витрати, які так чи інакше доведеться обговорювати під час переговорів щодо бюджету. Наразі Міністерство оборони дотримувалося вказівок уряду, згідно з якими військова підтримка України має бути включена до регулярного оборонного бюджету Міністерства", - йдеться у повідомленні.

"Але також зрозуміло, що у нас все менше конкретної зброї та боєприпасів, які ми можемо відправляти в Україну з власних запасів", – сказала Дунетон.

Після повномасштабного вторгнення Росії Естонія надіслала низку вантажів допомоги для Сил оборони України - в країні переглянули свій інвентар і відправили українцям з Естонії найнеобхідніше. Наприклад, Україна отримала Javelin, який зіпсувався б за кілька років на складах Естонії. Також Естонія надіслала в Україну транспортабельні гаубиці, адже на зміну їм прибуває все більше мобільної артилерії.

"Напевно, ще дуже рідко можна зазирати в резерви сил оборони Естонії, щоб подивитися, що можна зібрати і відправити в Україну в разі великої надзвичайної ситуації. Але в загальній картині він себе вже повністю вичерпав", - сказав Дунетон.