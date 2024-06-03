Естонія анонсувала підписання безпекової угоди з Україною

Про це повідомляє Укрінформ.

"Як країни-члени (НАТО - ред.) ми маємо гарантувати довготривалі військові зобов’язання Україні. Естонія вирішила, що підпише дуже скоро двосторонню угоду з Україною", - наголосив Цахкна на спільному із главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

Він зазначив, що в документі буде зафіксовано, що Естонія щороку виділятиме 0,25% від свого ВВП на військову підтримку України протягом наступних років.