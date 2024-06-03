Естонія анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна заявив, що країна "дуже скоро" підпише двосторонню безпекову угоду з Україною
Про це повідомляє Укрінформ.
"Як країни-члени (НАТО - ред.) ми маємо гарантувати довготривалі військові зобов’язання Україні. Естонія вирішила, що підпише дуже скоро двосторонню угоду з Україною", - наголосив Цахкна на спільному із главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.
Він зазначив, що в документі буде зафіксовано, що Естонія щороку виділятиме 0,25% від свого ВВП на військову підтримку України протягом наступних років.
- Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України.
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