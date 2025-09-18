Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу

Про це пише Postimees.

Глава МЗС Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

"В даний час дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ з Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільною мережею", – пояснив він.

Цахкна також наголосив, що Москва не змінила свої амбіції та продовжує агресію проти України.

"Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, подібні заборони будуть поширені і на Білорусь", – підкреслив естонський міністр.