Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу

Дар'я Куркіна
18 вересня, 2025 четвер
16:15
Світ Естонія

Естонський уряд 18 вересня прийняв рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року

Про це пише Postimees.

Глава МЗС Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

"В даний час дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ з Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільною мережею", – пояснив він.

Цахкна також наголосив, що Москва не змінила свої амбіції та продовжує агресію проти України.

"Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, подібні заборони будуть поширені і на Білорусь", – підкреслив естонський міністр. 

  • Протягом наступних двох років Естонія спорудить 40-кілометровий протитанковий рів на південно-східному кордоні, де країна межує з Росією.
