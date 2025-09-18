Естонія з 2026 року повністю заборонить імпорт російського газу
Естонський уряд 18 вересня прийняв рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року
Про це пише Postimees.
Глава МЗС Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.
"В даний час дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ з Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільною мережею", – пояснив він.
Цахкна також наголосив, що Москва не змінила свої амбіції та продовжує агресію проти України.
"Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, подібні заборони будуть поширені і на Білорусь", – підкреслив естонський міністр.
- Протягом наступних двох років Естонія спорудить 40-кілометровий протитанковий рів на південно-східному кордоні, де країна межує з Росією.
