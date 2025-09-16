Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
Протягом наступних двох років Естонія спорудить 40-кілометровий протитанковий рів на південно-східному кордоні, де країна межує з Росією
Про це пише ERR.
"Оскільки в північно-східній Естонії у нас вже є хороша природна перешкода у вигляді річки Нарва, і на сході озера Пейпус, то в південно-східній Естонії, щоб зупинити ворога, план полягає в тому, щоб побудувати 40 кілометрів протитанкового рову. Тобто, по всій ділянці кордону, де це потрібно", – заявив підполковник Айнар Афанасьєв з генштабу Естонії.
Він підкреслив, що Естонія повинна побудувати 40-кілометровий рів до 2027 року. Також до того часу в державі має бути до 600 бункерів.
Зона оборони на східному естонському кордоні матиме довжину в 100 км та глибину від сухопутного кордону 40 км.
"Відтепер протитанкові канави будуть викопані всередині огорожі затримки, з зубами дракона та колючим дротом, встановленими поруч", – додали в матеріалі.
- Латвія з 11 вересня закриває повітряний простір над східним кордоном із Росією та Білоруссю за рекомендацією збройних сил після оцінки ризиків.
