Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
Латвія з 11 вересня закриває повітряний простір над східним кордоном із Росією та Білоруссю за рекомендацією збройних сил після оцінки ризиків
Про це пише LSM.
Зазначено, що польоти заборонять щонайменше на тиждень. Повітряний простір закриють до висоти 6 тис. метрів в 50-кілометровій зоні від зовнішнього кордону Латвії.
Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що атака дронів РФ на Польщу 10 вересня "є явним порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія повинна діяти відповідно".
"Хоча зараз немає прямої загрози Латвії, необхідні превентивні заходи… Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО — це сигнал тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак з використанням безпілотників", – додав він.
За словами очільника міноборони Латвії, такий крок дозволить, зокрема, розширити можливості випробувань систем акустичного спостереження за повітряним простором, моделювання дій дронів і протидії їм, а також – розгорнути і підготувати додаткові мобільні бойові підрозділи.
- 11 вересня у східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.54
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе