Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю

Про це пише LSM.

Зазначено, що польоти заборонять щонайменше на тиждень. Повітряний простір закриють до висоти 6 тис. метрів в 50-кілометровій зоні від зовнішнього кордону Латвії.

Міністр оборони Андріс Спрудс заявив, що атака дронів РФ на Польщу 10 вересня "є явним порушенням повітряного простору НАТО, і Латвія повинна діяти відповідно".

"Хоча зараз немає прямої загрози Латвії, необхідні превентивні заходи… Російські безпілотники в повітряному просторі НАТО — це сигнал тривоги, і ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити ескалації атак з використанням безпілотників", – додав він.

За словами очільника міноборони Латвії, такий крок дозволить, зокрема, розширити можливості випробувань систем акустичного спостереження за повітряним простором, моделювання дій дронів і протидії їм, а також – розгорнути і підготувати додаткові мобільні бойові підрозділи.