Польща обмежила авіарух уздовж кордонів із Україною та Білоруссю

Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

"За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129", - йдеться у повідомленні.

Згідно з графіками, що були представлені PANSA, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.

фото: PANSA

У нічний час діятиме повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

"Обмеження впроваджується з метою забезпечення державної безпеки", - повідомляє PANSA.