Польща обмежила авіарух уздовж кордонів із Україною та Білоруссю
У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху
Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).
"За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129", - йдеться у повідомленні.
Згідно з графіками, що були представлені PANSA, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.
фото: PANSA
У нічний час діятиме повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.
"Обмеження впроваджується з метою забезпечення державної безпеки", - повідомляє PANSA.
- За інформацією Bloomberg, Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії безпілотникам, щоб краще захистити свою територію на тлі вторгнення дронів РФ у повітряний простір.
