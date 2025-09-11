Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи ППО на тлі вторгнення дронів РФ, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Вказано, що Варшава консультується зі своїми союзниками по НАТО щодо додаткової допомоги після того, як російські дрони перетнули її територію під час масованої повітряної атаки Росії на Україну.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна потребує систем Patriot.

"Нам потрібні Patriot, тому що дрони – не єдина форма російської загрози нашому повітряному простору. Нам також потрібна "антидронна стіна", – заявив він.

Читайте також: Поворотний момент війни: чи будуть поляки збивати шахеди над Україною, а українці – над Польщею. Пояснюємо

Видання вказує, що союзникам може бути складно поставити більш сучасні системи, такі як Patriot, Польщі. Заступник міністра оборони Німеччини Єнс Плетнер зазначив, що наразі "з огляду на жорстокі напади російських військових на Україну, вони найкраще підходять для використання в майбутньому в Україні". Він додав, що це не означає, що "ми ухиляємося від нашої відповідальності захищати НАТО".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.