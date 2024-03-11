Естонські урядові установи зазнали найбільшої кібератаки в історії країни
Сайти урядових установ Естонії 9 та 10 березня зазнали найбільшої кібератаки типу DDoS в історії країни. Однак вдалося запобігти значній шкоді
Про це повідомляє Postimees.
Управління інформаційних систем Естонії (RIA) заявило, що головною ціллю кібератаки стали десятки вебсайтів державного сектора.
"У суботу до державних установ було надіслано майже три мільярди запитів на зловмисний доступ", - зазначили в управлінні.
Атак зазнали сайти поліції та прикордонної охорони Естонії, податкової та митної служб, а також міністерства юстиції.
Зазначається, що відповідальність за атаки зазвичай беруть на себе прокремлівські хакерські угруповання, "як і на минулих вихідних".
- Українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. Станом на 5 березня роботу сайту досі не відновили.
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