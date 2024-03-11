Естонські урядові установи зазнали найбільшої кібератаки в історії країни

Про це повідомляє Postimees.

Управління інформаційних систем Естонії (RIA) заявило, що головною ціллю кібератаки стали десятки вебсайтів державного сектора.

"У суботу до державних установ було надіслано майже три мільярди запитів на зловмисний доступ", - зазначили в управлінні.

Атак зазнали сайти поліції та прикордонної охорони Естонії, податкової та митної служб, а також міністерства юстиції.

Зазначається, що відповідальність за атаки зазвичай беруть на себе прокремлівські хакерські угруповання, "як і на минулих вихідних".