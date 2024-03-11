Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Естонські урядові установи зазнали найбільшої кібератаки в історії країни

Естонські урядові установи зазнали найбільшої кібератаки в історії країни

11 березня, 2024 понедiлок
23:19
Світ хакер

Сайти урядових установ Естонії 9 та 10 березня зазнали найбільшої кібератаки типу DDoS в історії країни. Однак вдалося запобігти значній шкоді

Про це повідомляє Postimees.

Управління інформаційних систем Естонії (RIA) заявило, що головною ціллю кібератаки стали десятки вебсайтів державного сектора.

"У суботу до державних установ було надіслано майже три мільярди запитів на зловмисний доступ", - зазначили в управлінні.

Атак зазнали сайти поліції та прикордонної охорони Естонії, податкової та митної служб, а також міністерства юстиції.

Зазначається, що відповідальність за атаки зазвичай беруть на себе прокремлівські хакерські угруповання, "як і на минулих вихідних".

  • Українські розвідники здійснили успішну DDoS-атаку проти міністерства оборони Росії, унаслідок чого отримали доступ до серверів, шифрів та секретних документів відомства. Станом на 5 березня роботу сайту досі не відновили.
Теги:
Естонія
Технології
кібератаки
хакерські атаки
Читайте також:
Путін
11 березня, 2024 понедiлок
Українські хакери дістали документи, які свідчать про наміри РФ воювати із Заходом
Наслідки удару БПЛА по авіаремонтному заводу в Таганрозі
10 березня, 2024 неділя
Атака українських дронів на авіаремонтний завод росіян у Таганрозі: Притула каже про "критичне пошкодження" літака-розвідника А-50
Валерій Залужний
Автор Юлія Мисо
10 березня, 2024 неділя
Військовий генерал з дипломом міжнародника. Що означає призначення Залужного та як це вплине на Україну
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.64
  • EUR
    Купівля 41.57
    Продаж 42.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 березня
00:34
шахед
"Шахеди" атакують центр та захід України. Ситуація у ніч на 12 березня
2024, понедiлок
11 березня
23:56
Оновлено
грузія
Уряд Грузії зажадав від України видачі ексурядовців Саакашвілі, Арахамія відповів трьома пропозиціями
23:34
Обстріл Берислава на Херсонщині 14 жовтня
Росіяни вдарили по селу на Херсонщині: вбили літнього чоловіка
23:18
Білий Дім
Бюджетний запит США включає $482 млн на підтримку України та $1,5 млрд - на протидію РФ
23:14
Ексклюзив
Сергій Руденко
Закликом до мирних переговорів із РФ Ватикан грає на боці Путіна, - журналіст Руденко про "білий прапор" від Папи Франциска
22:34
Володимир Зеленський
"Чому б не подумати про техперсонал": Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо відправки військ в Україну
22:05
Оскар
Перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскара", Суспільне висловило організаторам обурення
21:51
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Росія не здатна вести війну на виснаження без допомоги союзників, - генерал-запасу СБУ Ягун
21:37
Володимир Зеленський
Підготовка до "Рамштайна" та обмеження зв'язків РФ у світі: Зеленський заслухав Сирського, Умєрова та Буданова окремо від Ставки
21:36
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Рейтинг Залужного впливатиме на внутрішню політику влади, - політолог Бобиренко
21:18
Ексклюзив
Дональд Трамп
Орбан передав не всю позицію Трампа щодо України, йдеться також про погрози Путіну, - політексперт Попов
20:53
МЗС
"Розчаровані словами понтифіка": Україна викликала представника Ватикану через "білий прапор" від Папи Франциска
20:41
Ексклюзив
Хімічна зброя
Навіть випар убиває людину, - хімік Репіч про отруйні боєприпаси, що може застосувати армія РФ
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Коли на лінії фронту можуть з'явитися винищувачі F-16. Колонка Сергія Згурця
20:19
Оновлено
блокада кордону, Польща
ДПСУ заперечила блокування поляками пасажирських автобусів на кордоні
20:01
OPINION
Юрій Богданов
Чому в нас не вийшло сто років тому
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 747-го дня війни: перший "Оскар" для України, наші захисники знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "Палантин" 
19:59
путін путлер
Путін обмежив виїзд із РФ ексвисокопосадовцям
19:59
Петр Фіала
Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України
19:38
паспорт РФ
Патент на роботу і міграційний облік: окупанти залякують жителів ТОТ, які не мають паспортів РФ
19:27
посвідчення водія
Міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах
19:20
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 46 разів намагався штурмувати українські позиції на 5 напрямках
19:15
вибори до Держдуми
"Вибори" Путіна: Молдова викликала посла РФ через рішення Кремля відкрити у Придністров'ї виборчі дільниці
19:04
Огляд
Після 200 років нейтралітету Швеція офіційно в НАТО. Як це змінить баланс сил та допоможе Україні. Пояснюємо
18:50
ЗНО
В Україні вводять добровільний фаховий іспит для вступників, який впливатиме на конкурсний бал
18:49
Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн
Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: у Києві викрили шахраїв, які ошукали киянина на 1,7 млн грн
18:24
Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Головою Міжнародного кримінального суду обрали японку, яка видала ордер на арешт Путіна
18:13
Ексклюзив
"Найтрагічніший Оскар в історії людства": депутат Маріупольської міської ради про стрічку "20 днів у Маріуполі"
18:12
технології відбудова України Михайло Федоров
Україна долучиться до пілота цифрового гаманця для країн ЄС
18:04
OPINION
Віталій Гайдукевич
Хто сказав "Трускавець"? Про проблеми держслужби
18:02
Укргазвидобування
Завдали державі збитків на 211 млн грн: НАБУ викрила схему чиновників Укргазвидобування
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Військовий експерт Ступак розповів, як РФ могла знищити дві пускові установки Patriot
17:52
На фото: Кадр з фільму "Дюна. Частина друга"
"Дюна: Частина друга" стала найпопулярнішим фільмом у кінотеатрах 57 країн світу
17:52
«20 днів у Маріуполі»
"Для всіх, хто хоче знати, як виглядає русскій мір": голова МЗС Литви похвалив фільм "20 днів у Маріуполі"
17:46
фейк
"Залужний отримав хабар за відмову від політичних амбіцій": росіяни поширюють новий фейк
17:33
Анджей Дуда
"Російський імперіалізм має бути зупинений": Дуда прокоментував висловлювання Папи про "білий прапор"
17:28
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Вступ України до ЄС: Стефанішина повідомила, коли Єврокомісія ухвалить рішення щодо представлення переговорної рамки
17:26
Юрій Калитвинцев
Колишній головний тренер збірної України залишив "Полісся"
17:24
Мелітополь
Здійснювала правосуддя від імені РФ: адвокатці з Мелітополя оголосили підозру
17:22
Ексклюзив
Зеленський та Папа Франциск
Не слід очікувати, що Папа Римський раптом стане українським націоналістом, - релігієзнавиця Филипович
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV