Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
Команда Європи їде до Вашингтона, де разом із американцями працюватиме над новим пакетом санкцій проти Росії
Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта, передає Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що європейці та американці ведуть спільну роботу для посилення тиску на Москву завдяки прямим і вторинним санкціям.
"Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями", – розповів Кошта.
Водночас глава Євроради наголосив: ЄС працює разом із Києвом, зокрема, щодо вступу до блоку.
"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі – це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", – заявив він.
- 5 вересня президент України Володимир Зеленський провів в Ужгороді зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою.
