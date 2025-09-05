Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта

Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта, передає Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що європейці та американці ведуть спільну роботу для посилення тиску на Москву завдяки прямим і вторинним санкціям.

"Більше економічних заходів, щоб змусити Росію зупинити цю війну, припинити вбивати людей, зупинити цю війну в Україні. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями", – розповів Кошта.

Водночас глава Євроради наголосив: ЄС працює разом із Києвом, зокрема, щодо вступу до блоку.

"Зрозуміло, що членство України в Європейському Союзі – це не лише найкраща гарантія безпеки, це також найефективніший шлях до добробуту і кращого майбутнього для українців", – заявив він.