Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний

Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2025 вiвторок
10:55
Світ Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ й нині посол у Великій Британії Валерій Залужний вважає: Європі необхідно не менше 5 років для нової системи безпеки, коли реформа армії РФ неминуча

Зміст

Про це він написав у статті для польського безпекового аналітичного центру "Інститут Східного Флангу".

"Як і передбачалося, для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років, які будуть супроводжуватися як інерцією, пов'язаною зі сподіванням на збереження прийнятного способу існування, так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві", – зазначив Залужний.

Також він підкреслив, що росіяни у війні проти України побудували нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід. 

На думку ексголовкома, масштабна реформа збройних сил РФ неминуча під час війни та, ймовірно, після неї. Про це, за його словами, свідчить національний склад полонених від російської сторони: досвід можуть отримувати Китай, Іран та Північна Корея.

"З урахуванням тенденцій розвитку науково-технічного прогресу в умовах сучасних бойових дій і завершення формування принципово нової доктрини ведення війни, така реформа, очевидно, завершиться не пізніше 2030 року. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту, об'єднаних досвідом та вже діючими доктринами. А головне – вони будуть здатні масштабувати свої нові спроможності до необхідного рівня. Це буде нова гонка озброєнь за право контролю над системою глобальної безпеки", – стверджує Залужний.

  • Раніше Валерій Залужний заявив, що не підтримує ідею проведення виборів під час війни.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Європа
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
Читайте також:
Ахтем Чийгоз
Автор Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
ЗАЕС
Автор Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
Запорізьку АЕС можуть під'єднати до української та російської енергосистеми одночасно, - ексміністр Плачков
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
20 жовтня, 2025 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
Київ
+7.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.32
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
10:13
агентство внутрішньої безпеки
У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
10:07
OPINION
Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
09:50
Санае Такаїті
У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
09:35
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: CNN пише, що Білий дім скасував попередню зустріч між Рубіо та Лавровим
09:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:22
Джо Байден перед Днем подяки
Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
09:17
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
09:01
Наслідки атаки РФ на Дніпровщині
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:57
Ексклюзив
Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
08:03
OPINION
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
07:49
Огляд
термінал у Свіноуйсьце
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу
07:40
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
07:32
Прапор США
Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
06:55
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
06:30
Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд
00:30
Джон Гілі
Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
2025, понедiлок
20 жовтня
23:55
Трамп
"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
23:32
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:54
Блекаут
Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
22:29
Ексклюзив
"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV