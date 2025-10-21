Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний

Про це він написав у статті для польського безпекового аналітичного центру "Інститут Східного Флангу".

"Як і передбачалося, для створення нової архітектури європейського континенту потрібно не менше 5 років, які будуть супроводжуватися як інерцією, пов'язаною зі сподіванням на збереження прийнятного способу існування, так і подоланням бар'єрів у демократичному суспільстві", – зазначив Залужний.

Також він підкреслив, що росіяни у війні проти України побудували нову армію, яка збирає, аналізує й одразу впроваджує бойовий досвід.

На думку ексголовкома, масштабна реформа збройних сил РФ неминуча під час війни та, ймовірно, після неї. Про це, за його словами, свідчить національний склад полонених від російської сторони: досвід можуть отримувати Китай, Іран та Північна Корея.

"З урахуванням тенденцій розвитку науково-технічного прогресу в умовах сучасних бойових дій і завершення формування принципово нової доктрини ведення війни, така реформа, очевидно, завершиться не пізніше 2030 року. Це будуть збройні сили роботів, автономних систем і штучного інтелекту, об'єднаних досвідом та вже діючими доктринами. А головне – вони будуть здатні масштабувати свої нові спроможності до необхідного рівня. Це буде нова гонка озброєнь за право контролю над системою глобальної безпеки", – стверджує Залужний.