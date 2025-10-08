"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує ідею проведення виборів під час війни
Про це Валерій Залужний написав у telegram-каналі.
"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", - наголосив посол України у Великій Британії.
Колишній Головнокомандувач ЗСУ заявив, що служитиме державі, допоки у нього буде така можливість.
"Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі. Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі - їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім - це буде правда. Лише обʼєднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій", - йдеться у дописі Залужного.
- 8 жовтня видання Intelligence Online з посиланням на "джерела" просувало інформацію, що деяким високопосадовцям, наближеним до Валерія Залужного, запропонували місця у його "парламентському списку", попри те, що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе