"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни

Про це Валерій Залужний написав у telegram-каналі.

"Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних звʼязків з будь-якою політичною силою", - наголосив посол України у Великій Британії.

Колишній Головнокомандувач ЗСУ заявив, що служитиме державі, допоки у нього буде така можливість.

"Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі. Ворог, не здобувши перемогу на фронті, як і 100 років тому, використовує вже сучасні можливості, такі як анонімні джерела, боти та медіа, розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває. І до речі - їх оголосять востаннє саме анонімні джерела. Потім - це буде правда. Лише обʼєднана нація здатна вистояти. Тримаймо стрій", - йдеться у дописі Залужного.